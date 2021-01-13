الدفاع الجزائرية تُعلن عن تحقيق الجيش نتائج «نوعية» خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري في الفترة ما بين 06 و12 يناير الجاري عدة عمليات أسفرت عن نتائج ”نوعية” تعكس مدى ”الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم” للقوات المسلحة عبر كافة التراب الوطني، بحسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

ونقل التلفزيون الجزائري عن البيان، إنه “ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم الإرهابي المسمى (مهرجة حمة) المكنى بـ (أبو طلحة) نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة”.

وكانت بحوزة هذا الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، “مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة و(39) طلقة”، يضيف المصدر ذاته.

وفي نفس السياق، ضبطت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة نفسها ”مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة خلال دورية بإن أميناس”

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (29) تاجر مخدرات وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (14) قنطارا و(55,857) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.

وفي هذا الصدد، “ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليتين منفصلتين ببشار (06) قناطير و(0,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بتندوف (04) قناطير و(77) كيلوغرام من نفس المادة”.

كما تم توقيف (03) تجار مخدرات بتلمسان و ضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ (188,07) كيلوغرام.

وفي ذات الإطار، “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (26) تاجر مخدرات وضبطت (189,987) كيلوغرام من الكيف المعالج و(200) غرام من مادة الكوكايين و(135909) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من ورقلة وإن أميناس والوادي والبليدة ووهران ومستغانم وقسنطينة والنعامة وتبسة وتيبارة”، يتابع البيان.

ومن جهة أخرى، ”أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وإيليزي، (124) شخصا وحجزت (29) مركبة و(79) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن و(129) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (5,326) طن من المواد الغذائية الموجهة

للتهريب”.

كما تم توقيف “أربعة أشخاص وحجز (08) بنادق صيد و(03) كيلوغرام من البارود و(370) خرطوشة و(29137) علبة تبغ و(15834) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي وغرداية وبسكرة وتبسة وجيجل وأم البواقي وخنشلة”.

كما أحبطت محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ “(49746) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار وجانت”.

وفي سياق آخر، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة، فيما تم توقيف (60) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة والطارف وبشار”، وفقا لما جاء في ذات الحصيلة.