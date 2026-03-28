الدفاع الجوي الإسرائيلي تحت الضغط.. صواريخ إيران تصيب تحصينات «مفاعل ديمونة»

تواجه إسرائيل أزمة حادة في الدفاع الجوي مع استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية، حيث بدأت ترشيد استخدام صواريخها الاعتراضية المتطورة نتيجة نفاد المخزونات، وفق ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة إن صواريخ إيرانية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية وضربت تحصينات قرب مفاعل ديمونة، ما أدى إلى نقل كبار السن من الأحياء القريبة إلى ملاجئ آمنة.

وأكدت أحمديل بن يهودا (69 عامًا)، التي تعيش بالقرب من موقع الانفجار في ديمونة، أن “التحذيرات على الهاتف وصفارات الإنذار والانفجارات تذكّرنا بالخطر كل بضع ساعات”.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل بدأت الاعتماد على نسخ مطوّرة من ذخائر أقل قدرة مثل “مقلاع داود” و”القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إلا أن صاروخين إيرانيين أصابا مدينتي ديمونة وعراد بشكل مباشر بعد فشل الاعتراض.

وأوضح تال إنبار، محلل أول في تحالف الدفاع الصاروخي الأمريكي، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الحرب تحولت إلى سباق لاستنزاف المخزونات: “عدد الصواريخ الاعتراضية محدود، ومع استمرار القتال، يجب إجراء حسابات دقيقة بشأن استخدامها”.

كما أشار ران كوخاف، عميد في الاحتياط وقائد سابق لقوات الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تحاول “تمديد عمر الصواريخ الاعتراضية وإبعاد عملية الاعتراض عن الأرض قدر الإمكان، هذا ينجح في بعض المجالات ويواجه تحديات في أخرى”، وفق وول ستريت جورنال.

وأشار كوخاف إلى أن “القبة الحديدية تعترض اليوم صواريخ على مدى مئات الكيلومترات، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة”، حسب المصدر نفسه.

وفي الوقت نفسه، تواجه دول الخليج ضغوطًا مماثلة، بينما تواجه الإمدادات العالمية صعوبات بسبب نقص صواريخ “ثاد” الأمريكية، بحسب توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “نستنزف إنتاج سنوات عديدة خلال أسابيع قليلة. حتى مع تعظيم الإنتاج، سيستغرق التعويض سنوات”.

وعلى صعيد التحذيرات الإيرانية، أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني بيانًا للشركات الصناعية الأمريكية والصناعات الثقيلة المتحالفة مع إسرائيل في المنطقة، مطالبة بإخلاء أماكن عملها فورًا، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وقالت وكالة “تسنيم” إن الهجمات شملت وحدة صناعية في مدينة أراك وسط إيران، في حين أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن “العدوان الأمريكي–الإسرائيلي” استهدف مصنع أردكان لإنتاج “الكعكة الصفراء” في محافظة يزد، مؤكدة عدم حدوث أي تسرب إشعاعي يهدد السكان.

كما أعلن نائب المسؤول السياسي والأمني بمحافظة مركزي الإيرانية، وفق وكالة “فارس”، عن تعرض مجمع خنداب للمياه الثقيلة لهجمات أمريكية وإسرائيلية على مرحلتين دون أي خسائر بشرية، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية المسبقة حافظت على سلامة السكان.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد متسارع يطال المواقع العسكرية والصناعية داخل إيران، في وقت يشهد فيه الدفاع الجوي الإسرائيلي ضغوطًا غير مسبوقة، مع استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية منذ أكثر من أربعة أسابيع، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.