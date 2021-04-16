الدفاع الروسية تتطلع لاستعادة التعاون العسكري مع ليبيا

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد دبيبة، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة قوله، “إن ليبيا تتوقع فتح صفحة جديدة للعلاقات مع روسيا، وإن علاقاتنا مع روسيا لها بعد تاريخي وثيق”، مؤكدًا الالتزام بدعمها.

وأضاف: “ما نحتاجه إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون، لبناء جسور تعاون بين بلدينا”.

وعبر رئيس الحكومة عن تقديره للدعم الذي قدمته روسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين، خلال مؤتمري برلين وموسكو.

من جانبه، عبر وزير الدفاع الروسي عن ثقته بقدرة الشعب الليبي التغلب على الأزمة التي يمر بها، مؤكدًا أن بلاده قد بذلت جهودًا جادة للوصول إلى تسوية سياسية لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وأعرب شويغو، عن تطلع بلاده لاستعادة التعاون العسكري من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن زيارة الدبيبة لموسكو تعتبر خطوة نحو استعادة التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في روسيا وليبيا، وستعطي دفعة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.