الدفاع الروسية تكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والقوات

كشفت وزارة الدفاع الروسية خسائر أوكرانيا من الأراضي منذ بداية العام، ومن القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، إنه “منذ بداية العام تم تحرير نحو 327 كيلومترا مربعا من أراضي الأقاليم الجديدة الروسية من النازيين على جميع المحاور، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضي فقد تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بابيدا لاستوشكينو، سيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع وزير الدفاع الروسي قائلا: “في المتوسط.. بلغت خسائر القوات الأوكرانية يوميا منذ بداية العام أكثر من 800 عسكري و120 قطعة من الأسلحة المختلفة”، وفقا لموقع سبتوتنيك.

وكشف شويغو أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية يشير إلى عدم جدوى الاستراتيجية الأميركية لاحتواء روسيا، إذ تستخدم القوات الروسية أسلحة عالية الدقة لحرمان القوات الأوكرانية من القدرة على الهجوم المضاد.

ولفت شويغو إلى وجود حوالي 40 مختبرًا بيولوجيًا أميركيًا لدراسة خصائص مسببات الأمراض في أوكرانيا.

وستشارك قوات المنطقة العسكرية الشرقية هذا العام في 4 مناورات دولية مع القوات المسلحة لمنغوليا والهند ولاوس وفيتنام، أما المنطقة العسكرية المركزية ستشارك في 7 مناورات في كازاخستان، وقرغيزستان، طاجيكستان عام 2024.