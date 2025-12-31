الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني استهدف مقر بوتين

كشف الجيش الروسي تفاصيل هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، مؤكدًا أن الهجوم كان مخططًا له بدقة، ونُفّذ على مراحل متعددة، قبل أن تتصدى له أنظمة الدفاع الجوي دون تسجيل أي خسائر.

وقال قائد قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ألكسندر رومانينكوف، خلال إحاطة صحفية الأربعاء، إن وحدات القوات اللاسلكية رصدت عند الساعة 7:20 مساء يوم الأحد 28 December هجومًا جويًا باستخدام طائرات مسيّرة حلّقت على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأُطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيهيف داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضح رومانينكوف أن الهجوم نُفّذ عبر عدة مسارات باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي، مرورًا بأجواء مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود، باستخدام 91 طائرة مسيّرة، بحسب الخارطة التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

وأشار إلى أن قوات ووسائط الدفاع الجوي دمّرت جميع المسيّرات المشاركة في الهجوم، مبينًا أن معظمها أُسقط بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين، باستثناء مسيّرتين، حيث جرى إسقاط 49 مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق سمولينسك، و41 فوق نوفغورود، وانتهت الغارات عند نحو الساعة 8:30 صباح Monday.

وأكد رومانينكوف أن صد الهجوم جرى باستخدام منظومات دفاع جوي صاروخية، وفرق نيران متنقلة، وأنظمة حرب إلكترونية، موضحًا أن طبيعة الهجوم، وعدد المسيّرات، وتعدد اتجاهات التحليق من الجنوب والجنوب الغربي والغرب نحو مقر إقامة الرئيس الروسي، يثبت أن العملية كانت مستهدفة ومخططًا لها بعناية وعلى مراحل.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار داخل الأراضي الروسية، كما لم يلحق أي ضرر بمقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود.