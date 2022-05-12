الدفاع الروسية تُعلن استهداف 4 مواقع قيادة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دمر الجيش الروسي لأربعة مواقع قيادة، و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزني ذخيرة في الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال الإفادة الصباحية اليومية لوزارة الدفاع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كوناشينكوف قوله، إن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد أكثر من 320 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

كما ضربت الطائرات الروسية 120 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير محطة الرادار الأوكرانية لمنظومة الدفاع الصاروخي “إس-300” في منطقة أوديسا ومستودع أسلحة بالقرب من “كراسنوبافلوفكا” في منطقة خاركوف.

وضربت القذائف الصاروخية والمدفعية 405 مناطق تمركز أفراد ومعدات، و12 مركز قيادة و26 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

كذلك تم تدمير منظومة دفاع صاروخية “إس-300” بالقرب من “كوروتيش” في منطقة خاركوف، و3 قاذفات لأنظمة صواريخ “سميرتش” المتعددة ومستودعين للذخيرة بالقرب من “رازدول” في منطقة خاركوف و”سلوفيانسك” في جمهورية دونيتسك الشعبية، كذلك تم إسقاط 13 مسيرة أوكرانية من طراز “بيرقدار-تي بي2″، بحسب متحدث الوزارة الروسية.