الدفاع الروسية تُعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد عن 300 قتيل جراء غارات شنها سلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، قوله خلال موجز صحفي عقده مساء الجمعة، أن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مقرات لقوات الدفاع الإقليمي وكتيبة للواء الآلي الـ24 للجيش الأوكراني في محيط مدينة زولوتويه وبلدة فروبوفكا في مقاطعة لوغانسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات الروسية استهدفت أيضا 32 منطقة لحشد من العسكريين والآليات القتالية ومستودعا للذخيرة قرب بلدة كراسنوبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتابع: “نتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 300 قومي وإعطاب 37 قطعة من العتاد”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي أغار أيضا على ثلاثة مراكز قيادة للجيش الأوكراني و52 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية، بينما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 17 مركز قيادة و370 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية وخمس وحدات مدفعية.

وذكر المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيان وزارة الدفاع، 165 طائرة و125 مروحية و845 طائرة مسيرة و304 منظومات صاروخية للدفاع الجوي و3039 دبابة ومدرعة و369 راجمة صواريخ و1498 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2882 مركبة عسكرية.