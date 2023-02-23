الدفاع الروسية تُعلن مقتل أكثر من 400 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” في خيرسون، وقتلت 455 جنديا أوكرانيا على 4 محاور قتال أساسية في دونباس خلال اليوم الماضي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي، إن القوات الأوكرانية خسرت 55 جنديا على محور كوبيانسك و85 آخرين، إضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع “غفوزديكا” ومدفع هاوتزر D-30، على محور كراسني ليمان.

وأضاف التقرير أنه على محور دونيتسك، أدت العمليات الهجومية التي نفذتها فصائل المتطوعين الهجومية بدعم من وحدات فرقة بسكوف للإنزال الجوي، والضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات “الجنوبة”، إلى مقتل أكثر من 210 من الجنود الأوكرانيين، وتدمير راجمة صواريخ “غراد” ومدفع هاوتزر D-20 ومستودع ذخيرة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 105 عسكريين ودبابة إضافة إلى جانب مدفع “مستا-بي” وD-20 وD-30 و6 مستودعات ذخيرة، وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز “مستا-بي” ومدفع هاوتزر D-30.

ووفقاً للدفاع الروسية، فقد تمت إصابة 97 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة

كما تم تدمير محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة 35D6 في دونيتسك، وإسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.