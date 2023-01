الدفاع الروسية تُعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت اليوم الماضي بتصفية أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال بدونباس، إضافة إلى تدمير عدد من قطع المدفعية والرادارات أجنبية الصنع.

جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن التقرير، فإن إجملي خسائر العدو كان أكثر من 50 جنديا ودبابة على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 60 جندي دبابة على محور دونيتسك وسط استمرار تقدم القوات الروسية هناك، و40 جنديا، بينهم أفرد مجموعتي تخريب واستطلاع، على محور جنوب دونبتسك.

وأشار التقرير إلى إصابة مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، إضافة إلى إصابة 82 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 98 منطقة.

ووفقاً للوزارة، فقد تم تدمير هاوتزر Krab بولندي الصنع وهاوتزر ذاتي الدفع M109 “بالادين” أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ “غراد”، واثنين من مدافع هاوتزر “غياتسينت –بي” واثنين آخرين من مدافع هاتزر ذاتية الدفع “أكاتسيا”

تدمير أربع محطات رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات، بينها محطتان AN / TPQ-50، ومحطة AN / TPQ-36، ومحطة AN / TPQ-48.

كما تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعتراض قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و “أولخا”، وإسقاط صاروخ HARM مضاد للرادار أمريكى الصنع، وصاروخ باليستي أوكراني من طراز “توشكا-أو”.