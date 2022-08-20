الدفاع الروسية تُعلن مقتل «مرتزقة أمريكيين» في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل المئات من ما وصفتهم بالمتطرفين والمرتزقة، بينهم أمريكيون وجنود أوكران، وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية، بضربات شنتها اليوم القوات المسلحة الروسية.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد استهدفت القوات المسلحة الروسية في منطقة أندريفكا أكثر من 100 مسلح، من بينهم 20 مرتزقا أمريكياً.

كما أعلنت الوزارة عن تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف، وإصابة أكثر من 150 نتيجة الضربات الجوية الروسية في منطقة فيليكوميخايلوفكا في دنيبروبيتروفسك.

واستهدفت القوات الروسية المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني الثامن والعشرين في قرية كيسيليفكا بمنطقة نيكولايف، وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة أبوستولوفو في منطقة دنيبروبتروفسك، وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية إلى تصفية نحو 130 مسلحا بضربات على منطقة تمركز اللواء 127 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال خاركوف.

ولفتت الوزارة إلى تدمير القوات المسلحة الروسية بصواريخها الجوية دبابتين وسبع مركبات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية وقتل على أثرها أكثر من 200 مسلح في دونيتسك.

ووفقاً للوزارة الروسية، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 قذيفة من طراز MLRS في منطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميليتوبول بمنطقة زابوروجيه.