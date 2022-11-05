الدفاع الروسية تُعلن مقتل 400 جندي أوكراني على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في منطقة نيكولايف، وقضت على نحو 400 جندي أوكراني أثناء التصدي لهجمات على عدة محاور خلال يوم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 140 شخصا وثلاث دبابات خلال اليوم الماضي في اتجاه كوبيانسك.

وذكرت الوزارة، أن القوات الأوكرانية، هاجمت مواقع القوات الروسية في مقاطعة خيرسون في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، وتم صد جميع هذه الهجمات.

وتمكنت القوات الجوية الروسية، من إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز “ميغ-29″، في منطقة فيليكوالكسندروفكا.

وتصدت وحدات الجيش الروسي، لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وقتلت أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي، 27 قذيفة صاروخية أمريكية من طراز هيمارس، وأسقطت مروحية حربية من طراز “مي-8”.

وألحقت القوات الروسية، الهزيمة بوحدات أوكرانية في اتجاه يوجنودونيتسكي، حيث قتلت أكثر من 120 عسكريا، كما قضت على 80 جنديا أوكرانيا في اتجاه خيرسون، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير بطارية للدفاع الجوي من طراز “بوك” ومحطة رادار لمنظومة “إس-300″، تابعة للقوات الأوكرانية.