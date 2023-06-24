الدفاع الروسية تُهيب بمقاتلي «فاغنر» التعقل

أهابت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة “فاغنر”، عدم الانخراط في ما وصفته بمغامرة مؤسس “فاغنر” الإجرامية والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، متعهدة بضمان سلامتهم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها رسالة لمقاتلي “فاغنر”: “تم خداعكم في مغامرة بريغوجين الإجرامية لجرّكم إلى تمرد مسلح”.

وأضافت الدفاع الروسية: “قدمنا المساعدة لعدد من رفاقكم لضمان عودتهم إلى نقاط تمركزهم بسلام”.

كما أهابت الدفاع الروسية بمقاتلي “فاغنر” التعقل والاتصال بأجهزة الأمن ووزارة الدفاع في أقرب وقت ممكن.

وتعهدت وزارة الدفاع بضمان أمن وسلامة كل من يتصل بها من مقاتلي المجموعة ويرفض الانخراط في هذه المغامرة الإجرامية.

وتعهد قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، الذي أعلن التمرد على القيادة العسكرية الروسية، ليل السبت أن “يذهب حتى النهاية” وأن “يدمّر كل ما يعترض طريقه”، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وفي تطور عسكري خطير، قال بريغوجين في رسالة صوتية على تلغرام: “نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية” وذلك بعد إعلانه أن قواته “عبرت حدود الدولة” الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا، وأكد أن لديه 25 ألف مقاتل.