الدفاع العراقية تكشف حقيقة اعتقال ضباط من داخل إحدى الكليات العسكرية

نفت وزارة الدفاع العراقية، الأنباء المتداولة عن اعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن “ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى لا صحة له”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن “موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الأخبار الخاصة بها وبالدوائر المديريات التابعة لها”.