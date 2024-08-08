الدفاع المدني في غزة: إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا!

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، وسط أنباء عن استخدام أسلحة فتاكة محرمة دوليا.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، “بمقتل 27 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بالقطاع في الساعات الأخيرة، منهم 18 شخصا في مدينة خان يونس جنوب غزة”.

وقال الدفاع المدني، “إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا”، مضيفا “لا نستطيع الوصول إلى القتلى والجرحى بسبب نقص المعدات والوقود”، ومشيرا إلى أن “عددا كبيرا من الجرحى يفقدون أرواحهم لصعوبة الوصول إليهم”.

وناشد الدفاع المدني “دعم فرق الإغاثة بالمعدات وحماية طواقمنا من الاستهدافات المتواصلة”.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 307 أيام، إلى 39677 قتيلا و91645 مصابا.

من جهة أخرى، وفي الضفة الغربية، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “بخضوع الضفة الغربية لـ”إدارة ذاتية فلسطينية”، مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على “الأمن والشؤون الخارجية”.

ونشر يسرائيل كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس”، ذكر من خلالها أن إسرائيل لا تريد قيام كيان “إيراني” في الضفة الغربية، وهو ما يستدعي ترتيب إسرائيلي جديد بشأن الوضع في الضفة الغربية”.

وأوضح كاتس أنه “على إسرائيل إخضاع الضفة الغربية لإدارة ذاتية فلسطينية، مع سيطرة بلاده على الأمن والشؤون الخارجية لها، حتى لا ينفجر الوضع في الضفة ما يعني تفجير الوضع في المنطقة والعالم أجمع”.