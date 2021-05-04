الدفاع المصرية تُعلن عن إبرام اتفاق لشراء مقاتلات «رافال» الفرنسية

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، مساء الاثنين، إبرامها اتفاقا مع فرنسا لتزويد جيش مصر بـ30 مقاتلة جديدة من نوع “رافال”.

وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، في بيان، بأنه “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد (30) طائرة من طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات”.

وأضاف البيان: “وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة من طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولي لتأمين المصالح القومية المصرية”.

وأشار البيان إلى أن “الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار”.

وفي وقت سابق، كشف موقع “Disclose” الاستقصائي، أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع “رافال” للحكومة المصرية.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن الموقع في تقرير له، فإن السلطات الفرنسية صادقت على بيع 30 طائرة عسكرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 3.73 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق قد يتم بحلول الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.

وفي سياقٍ ذي صلة، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الحكومة الفرنسية قوله، إن المحادثات مع مصر بشأن صفقة مقاتلات “رافال” تجري في مرحلة متقدمة للغاية، مشيرا إلى أن إعلان نتائجها قد يصدر “قريبا جدا”.

وسبق أن أبرمت مصر وفرنسا عام 2015 صفقة لتزويد الجيش المصري بـ24 مقاتلة من طراز “رافال”، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها الحكومة الفرنسية هذه الطائرة لدولة أخرى.

وقال التقرير إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضا عقودا من شركة صناعة الصواريخ “إم. بي. دي. أيه.” وشركة “سافران” للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو إضافية.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ديسمبر 2020، أنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.