الدفاع تقعد اجتماعا لمناقشة إعادة تنظيم بعض الوحدات العسكرية

عُقد في مقر رئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، اجتماعا حول إعادة تنظيم بعض الوحدات العسكرية من حيث التبعية والتمركز والمهام ودعم المناطق العسكرية لتنفيذ مهامها.

ضم الاجتماع كل من، وكيل وزارة الدفاع ومعاون رئيس الأركان العامة وأمر منطقة طرابلس العسكرية وأمر المنطقة العسكرية الوسطى ومدير ادارة الاستخبارات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع على صفحتها فيسبوك أن الاجتماع ناقش “العديد من المواضيع المطروحة حول إعادة تنظيم بعض الوحدات العسكرية من حيث التبعية والتمركز والمهام ودعم المناطق العسكرية لتنفيذ مهامها داخل حدودها الإدارية والمهام التي تسند لوحداتها خارج تمركزاتها، بالإضافة الى إعادة النظر في المهام المضافة لبعض الوحدات سعيا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للوصول الأمثل في تنظيم وحدات الجيش”.