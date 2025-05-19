الدفاع تُؤكد استقرار جهود وقف إطلاق النار بطرابلس

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أن جهود وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس لا تزال مستقرة، وأنها تشرف بشكل مباشر على هذه المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية، بما يضمن تثبيت الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن الأولوية القصوى هي لحماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، ودعت جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنب بث الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها بث الهلع بين المواطنين.

كما جددت وزارة الدفاع التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات عبر القنوات الرسمية، وأكدت أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.