الدفاع تُناقش جهود توحيد الوزارة مع المنطقة الشرقية

استقبل مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل مفتاح الشتيوي، وعدد من مدراء إدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع، اليوم الأحد بمقر الوزارة في طرابلس، رئيس وأعضاء اللجنة المُشكلة من قِبل المكلف بتسيير عمل وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية.

وعُقد اجتماع نوقشت من خلاله جملة من الأمور والإجراءات التي تهدف إلى ضم مكونات وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية، من الهيئات والإدارات والمكاتب والأجهزة والمراكز، تحت مظلة ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

هذا واتفق المجتمعون على عقد لقاءات متوالية خلال المدة القادمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع.