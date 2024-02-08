تونس.. توجيه تهم لحركة النهضة في قضية اغتيال «بلعيد»

وجهت هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، اتهامات مباشرة لقيادات في حركة النهضة ومسؤولون أمنيون بالضلوع في اغتيال المعارض اليساري في فبراير 2013.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع قوله في مؤتمر صحفي إن “عديد الوقائع كشفت تورط أشخاص تحملوا مسؤوليات في حركة النهضة والحكومة في التخطيط لعملية الاغتيال”.

وقدمت هيئة الدفاع معطيات حول سير التحقيقات بمناسبة بدء محاكمة المتهمين في القضية بعد أكثر من عشر سنوات من الإيقاف.

واتهمت الهيئة أطرافا سياسية وقضائية بالتلاعب بسير التحقيقات والتستر على بعض الحقائق التي تشير إلى تورط مسؤولين حكوميين وأمنيين في التخطيط لاغتيال بلعيد.