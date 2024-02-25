الدفع بالعملية السياسية.. محور لقاء «المنفي» مع المبعوث الألماني

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرستيان بوك، والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الألمانية سارة هولت، والقائم بالأعمال سفن كروسبه، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتمحور اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الأحد، حول الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا للوصول للانتخابات التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد، بالإضافة إلى مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس والتحضير للملتقى الجامع المرتقب نهاية أبريل من العام الجاري.

وأشاد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، بدور رئيس المجلس الرئاسي وخطواته المتزنة وسعيه الدؤوب في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف إنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد للانتخابات.

بدوره ثمن المنفي دور ألمانيا الإيجابي في ليبيا ومساعيها الدبلوماسية والسياسية لتحقيق مخرجات مساري برلين بهدف تحقيق السلام في ليبيا والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.