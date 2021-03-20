الدنمارك: إصابتان بجلطة في الدم ونزيف في المخ بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أعلنت الحكومة في الدنمارك، اليوم السبت، عن تشكل جلطة في الدم ونزيف في المخ لدى شخصين من العاملين في المستشفيات في منطقة كوبنهاجن إثر تلقيحهما بلقاح أسترازينيكا. وفقا لرويترز.

وقد توفي أحد الشخصين الذين سقطا مريضين بعد 14 يوما من تلقي اللقاح، وفق المسؤولين عن نظام الصحة في منطقة العاصمة الدانماركية كوبنهاجن، موضحين أنهم أبلغوا الوكالة الدانماركية للأدوية بهاتين الحالتين.

وكانت الدانمارك إحدى أولى الدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا، قبل أسبوع، بعد ظهور حالات يشتبه في إصابتها بتجلط الدم بسبب اللقاح، ولكن الوكالة الأوروبية للأدوية أكدت يوم الخميس 18/3، أن هذا اللقاح “آمن وفعال”.