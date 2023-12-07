الدنمارك.. البرلمان يُقر قانوناً يحظر إحراق القرآن الكريم

أقر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانونا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف الشريف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.

وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، فقد تم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع، حيث سيُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

ويأتي ذلك بعد ما أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن الكريم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.

وتدرس السلطات في السويد أيضا سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت نفسه بما تسميه بـ”حرية التعبير”.

وفي نوفمبر الماضي، ناقش البرلمان الدنماركي، في قراءة أولى، مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في عدة دول مسلمة، بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندينافية.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، في بيان نهاية أكتوبر، إن المشروع “تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما”.

وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس، على أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.