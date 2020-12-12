الدواء الأمريكية تُرخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر – بيوأنتك»

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخصيها الاستخدام الطارئ للقاح فايزر – بيوأنتك ضد فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في بيان: “استنادا إلى مجموع الأدلة العملية المتوفرة لدينا، فإنه من المعقول الاعتقاد بأن لقاح فايزر – بيونتك قد يكون فعالا في الوقاية من كورونا”.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إفادة تقرير صحفي لـ”واشنطن بوست” بأن كبير موظفي البيت الأبيض “مارك ميدوز” طلب من رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقديم استقالته إذا لم تسمح الوكالة باستخدام لقاح “فايزر” في حالة الطوارئ.

من جانبه قال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ستيفن هان، اليوم السبت، إنه مستعد للتطعيم بلقاح “كوفيد-19” فور توافره.

وجاء تصريح هان بعد أن وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على الترخيص للقاح شركتي “فايزر” و”بيوأنتك” الذي بات جاهزا للتوزيع.

ودافع هان في مؤتمر صحفي عن أسرع عملية ترخيص للقاح إلى الآن، قائلا “إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة”.

ونفى التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس دونالد دترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.

وفي وقت سابق، علقت شركة الأدوية Pfizer على قرار موافقة السلطات البريطانية اعتماد واستخدام لقاح “فايزر-بيوأنتك” ضد كورونا المستجد ووصفتها بـ”لحظة تاريخية” في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية Pfizer في بيان صحفي، “تعتبر موافقة المملكة المتحدة اليوم على اللقاح لحظة تاريخية في الحرب ضد COVID-19.. هذه الموافقة هي هدف نسعى إلى تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سيفوز.. ونشيد بـ MHRA (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية) لقدرتها على إجراء تقييم شامل واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لحماية سكان المملكة المتحدة”.

وأعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” ضد كورونا المستجد، وسيتم طرحه للاستخدام.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: “قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام اللقاح ضد COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech”.