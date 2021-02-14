الدوحة: تدشين «سفينة حربية» قطرية في إيطاليا

صرحت وزارة الدفاع القطرية، أمس السبت، إنه تم تدشين السفينة الحربية القطرية الـ2، من أصل 4 تم الاتفاق في وقت سابق على تصنيعها من قبل شركة فينكلتيري الإيطالية من نوع “كورفت”.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية: “دشنت في مدينة لاسبيزيا الإيطالية سفينة دامسة، وهي الثانية من نوع كورفت من أصل 4 تم الاتفاق على تصنيعها من قبل شركة فينكلتيري الإيطالية”. وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وفي سياق متصل، في وقت سابق كان وزير دفاع قطر خالد العطية، شارك خلال زيارة له إلى إيطاليا، في سبتمبر 2020، بحفل تدشين سفينة وزوارق مصنعة لمصلحة قطر في إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية حينها أن العطية دشن سفينة من طراز كورفت تحمل اسم “الزبارة”، خلال زيارته حوض بناء السفن الخاص بمصنع “فينكانتييري”، في مدينة موجيانو الإيطالية.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت قطر وإيطاليا، اتفاقيتين للتعاون في المجال الدفاعي العسكري.

وتشمل الاتفاقيتان برنامجا تدريبيا للقوات الجوية، وتعاونا بين شركتي “برزان القابضة” القطرية و”ليوناردو” الإيطالية، الرائدتين في الصناعات الدفاعية في البلدين.

وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية أعلنت، مؤخرا، أن قطر “ستصبح أول دولة خليجية تشغل غواصات وحاملة طائرات”، بعد توقيعها صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة “فينكانتيري” الإيطالية، لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.