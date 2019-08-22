الدوحة توجه اتهاماً للرياض بإخفاء مواطنين قطريين قسرياً داخل المملكة

أعلنت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء أن مواطناً قطرياً وابنه اختفيا قسرياً في السعودية.

حيث قالت اللجنة، في بيان، أنها تلقت معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري، علي ناصر علي جار الله وابنه عبد الهادي في السعودية.

وأكدن أنهما دخلا السعودية، بموجب تصريح عائلي، الخميس الماضي.

وتابعت اللجنة بأنهما اختفيا قسرياً الأحد الماضي في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما بمكان غير معلوم.

هذا وقالت اللجنة القطرية:

“السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لمواطنين قطريين بسبب الأزمة السياسية وهو ما يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر منذ يونيو 2017 ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنه حصار ينتهك القوانين الدولية.