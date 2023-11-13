الدوحة تُدين قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:59 | آخر تحديث: 13 نوفمبر 2023 - 18:02 نُشر: الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:59
دولي
رويترز
شدّدت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وشدّد بيان لوزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة.

كما طالبت قطر من الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف المنشآت الصحية والأعيان المدنية.

آخر تحديث: 13 نوفمبر 2023 - 18:02
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً