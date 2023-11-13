الدوحة تُدين قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وشدّد بيان لوزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة.

كما طالبت قطر من الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف المنشآت الصحية والأعيان المدنية.

بيان| قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XaUESlb5om — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 13, 2023