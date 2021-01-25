الدوحة تُدين محاولة شن هجوم على السعودية

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، فقد اعتبرت الدوحة هذا الأمر “عملا خطيرا ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثيون اليمنية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت جماعة الحوثيين تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير “هدف جوي معاد” أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.