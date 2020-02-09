تضمن المهرجان فقرات فنية وابداعية وترفهية [انترنت]

انطلق، يوم السبت بمدينة غات، فعاليات الدورة 25 لمهرجان غات السياحي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور ثلة من المواطنيين الليبيين.

و تضمن المهرجان عدد من الفقرات الفنية والإبداعية والترفهية منها : سباق المهاري وعروض المهاري «إلوجان» مع أهازيج فرق التيندي وعروض البيت الطارقي التقليدي، وكذلك فعاليات المدينة القديمة غات وعروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية ومعارض المقتنيات القديمة والصنعات التقليدية، إلى جانب القرية التراثية البركت.

وايضا رافق المهرجان ندوة علمية بعنوان «آفاق ومستقبل مهرجان غات السياحي»، من إعداد وتنظيم «مجموعة شباب التغيير» غات برعاية اللجنة العليا للمهرجان في قاعة المرحوم أحمد الشريف.

كما هدف المهرجان : إلى إبراز الموروث الثقافي الليبي الأصيل، وكذلك المعالم السياحية، إلى جانب إعطاء فرصة لأصحاب الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

يشار إلى أن المهرجان أُسس العام ١٩٩٤، الذي جاءت فكرته من المرحوم أحمد يحيى، الذي يعتبر مؤسس المهرجان.

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