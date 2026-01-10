إحباط محاولة تهريب سلع غذائية دون فواتير رسمية في مزدة

ضبطت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مزدة شاحنات محمّلة بسلع غذائية شملت الزيت والطماطم والدقيق، كانت متجهة إلى المناطق الجنوبية دون مرافقتها مستندات قانونية أو فواتير رسمية.

وأظهرت التحقيقات أن السلع المضبوطة مُشتراة عبر اعتمادات مصرفية مخصصة لتوفيرها للمواطنين، حيث جرى نقلها خارج نطاق الاستهلاك المحلي بهدف بيعها في مناطق أخرى.

واستنادًا إلى هذه المخالفات، اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المضبوطات إلى جهاز الحرس البلدي وفقًا للاختصاص.

شهد بعض المدن الليبية حالات تهريب للسلع المدعومة والمخصصة للسوق المحلي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويؤثر على استقرار توفير المواد الأساسية للمواطنين. وتعمل السلطات على تكثيف الرقابة على نقل وتوزيع السلع لضمان وصولها إلى المستهلك النهائي ومنع استغلال الاعتمادات المصرفية في التهريب التجاري.