الدوري الألماني يعتمد قانون الحكام المطبق في «يورو 2024»

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تبني اللائحة التي تسمح لقادة الفرق فقط بالتحدث إلى الحكام، على مستوى جميع منافسات اللعبة وبشكل فوري.

ونجحت هذه اللائحة نجاحا كبيرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، وسيطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضا في الفعاليات المستقبلية التابعة له.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أنه اتفق مع لجنة الحكام ورابطة الدوري الألماني على تقديم هذه اللائحة في البوندسليغا والدوريات الأقل.

وبموجب تلك اللائحة، يحصل اللاعبون الآخرون الذين يحاولون التحدث مع الحكام على إنذارات، كما أن هذه اللائحة تفيد في تقليص الوقت المهدور خلال المباريات.

وقال لوتز فاغنر مدرب الحكام باتحاد الكرة الألماني إن تقديم اللائحة ليس فقط منطقيا وعمليا لكنه مفيد أيضا على مستوى كرة القدم الشعبية.