الدوري الإسباني.. «برشلونة» ينتزع الصدارة بفوز صعب على «رايو فاليكانو»

تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز صعب على ضيفه رايو فاليكانو بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، ليخطف الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ليقود “البارسا” لتحقيق الفوز المهم والمحافظة على زخمه في سباق اللقب.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، بعدما تغلب على بلنسية بسباعية ومن بعده ألافيس بهدف نظيف، ثم حقق فوزا كبيرا آخر على حساب إشبيلية برباعية في الجولة الماضية.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه لاس بالماس، حيث يهدف للثأر منه بعدما فاز عليه الأخير على ملعبه ووسط جماهيره 1-2 في الدور الأول.

وجاءت الهزيمة أمام برشلونة لتنهي سلسلة من النتائج الإيجابية لرايو فايكانو، حيث حقق الفريق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة في آخر خمس مباريات له بالمسابقة.

في المقابل، توقف رصيد رايو فاليكانو عند 35 نقطة، ليظل في المركز السادس.