الدوري الإسباني.. «ريال مدريد» يسقط في كمين «رايو فاييكانو»

سقط ريال مدريد في كمين مضيفه رايو فاييكانو وتعادل معه بنتيجة 3-3 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي أقيمت بينهما مساء السبت على “ملعب تيريزا ريفيرو”.

وسجل أهداف ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام ورودريغو في الدقائق 39 و45 و56 تواليا، فيما تناوب على إحراز ثلاثية فاييكانو كل من أوناي لوبيز وعبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق 4 و36 و64.

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ38 نقطة، بينما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 20 نقطة في المركز 13.

وتسافر بعثة ريال مدريد في وقت لاحق إلى الدوحة لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية المقرر الأربعاء المقبل على ملعب “لوسيل”.

ويحتل ريال، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة الذي يستضيف ليغانيس الأحد.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويلعب أمام خيتافي الأحد.