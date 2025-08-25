الدوري الإسباني.. مبابي يحمي زميله فينيسيوس من البطاقة الصفراء ويقود الفريق للنصر

شهدت مباراة ريال مدريد أمام ريال أوفييدو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، لقطة مثيرة بين النجمين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ودخل فينيسيوس جونيور المباراة بديلاً في الشوط الثاني، وتعرض لصافرات استهجان وشتائم من جماهير أوفييدو فور دخوله، مما أثار توتره وظهر عليه الغضب بشكل واضح، وفي الدقيقة 80، حصل فينيسيوس على بطاقة صفراء بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء.

وبعد ذلك، قدم فينيسيوس تمريرة حاسمة لمبابي الذي سجل الهدف الثاني لريال مدريد، لكن احتفال فينيسيوس استفز جماهير أوفييدو التي ردت برمي زجاجة نحوه، في لقطة لافتة، تدخل مبابي سريعاً وأغلق فم فينيسيوس بيده، محاولاً تهدئته ومنعه من الاستفزاز خوفاً من حصوله على بطاقة صفراء ثانية قد تؤدي إلى طرده.

وعاد فينيسيوس ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة من براهيم دياز، ليحتفل بعدها بتقبيل شعار النادي في رسالة لجماهير الخصم التي هتفت ضده قبل انطلاق المباراة.

قاد مبابي وفينيسيوس فريقهما لتحقيق الفوز 3-0 على ريال أوفييدو، في مباراة شهدت توتراً وحماساً كبيرين.

