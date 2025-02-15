الدوري الإنكليزي..«برايتون» يهزم «تشيلسي» للمرة الثانية خلال أيام

تعرض فريق تشيلسي لهزيمة قاسية أمام مضيفه برايتون (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعمقت معاناة تشيلسي في الدوري بعد أن تلقى الخسارة الثانية في آخر 3 مباريات في الدوري وذلك بعد نحو أسبوع من إقصاء الفريق اللندني من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان برايتون قد أطاح بـ”البلوز” من كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت الماضي، على نفس الملعب، عقب فوزه بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة، ليعود من جديد ويؤكد تفوقه في الدوري.

افتتح لاعب خط الوسط الياباني كاورو ميتوما التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، بينما تكفل المهاجم الغامبي يانكوبا مينته بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (38، و63) من زمن اللقاء.

وألغي الحكم هدفا لتشيلسي سجله الأرجنتيني إنزو فرنانديز برأسية بسبب دفعه جويل فيلتمان، قبل أن يعزز الغامبي يانكوبا مينته النتيجة بهدفين إضافيين في الدقيقتين 38 و63.

وتوقف رصيد فريق تشيلسي بعد هذه الهزيمة عند 43 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ” حتى الآن بانتظار بقية مباريات هذه الجولة ايضا.

في المقابل رفع نادي برايتون رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم الترتيب، بانتظار بقية مباريات هذه المواجهة أيضا.