الدوري الانكليزي..«أرسنال» يستعيد الوصافة ويواصل مطاردة المتصدر «ليفربول»

خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه برينتفورد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم الكاميروني برايان مبويمو بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ورد نادي أرسنال بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، ولاعب خط الوسط الإسباني ميكيل ميرينو، المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي (29، 50، 53) على الترتيب.

وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، واستعاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر ليفربول الذي بحوزته مباراة مؤجلة.

في المقابل تراجع نادي برينتفورد إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.