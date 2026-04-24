الدوري الليبي الممتاز.. «صافرة الختام» تحسم مصير الفرق بالكامل

اكتمل عقد الفرق الهابطة إلى الدرجة الأدنى من الدوري الليبي الممتاز، عقب ختام مباريات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الأولى، والتي جاءت حاسمة في تحديد آخر الفرق المغادرة للمسابقة، لتُغلق بذلك صفحة الهبوط في الموسم الحالي بشكل رسمي.

وشهدت الجولات السابقة من المسابقة وضوحاً تدريجياً في ملامح الفرق المهددة بالهبوط، فيما بقي مقعد أخير معلقاً حتى صافرة نهاية الجولة الختامية، التي أنهت حالة الترقب وحسمت الصورة النهائية، وفق وكالة وال.

وبحسب لائحة المسابقة المعتمدة لهذا الموسم، يهبط ثلاثة فرق من كل مجموعة، في ظل نظام تقسيم الدوري إلى أربع مجموعات، ما جعل صراع البقاء ممتداً حتى المراحل الأخيرة من المنافسات.

وأسفرت النتائج النهائية عن هبوط الفرق التالية:

المجموعة الأولى: القادسية بني وليد، الظهرة طرابلس، أبو سليم طرابلس.

المجموعة الثانية: الترسانة طرابلس، أبي الأشهر طرابلس، الاتحاد غريان.

المجموعة الثالثة: الأنوار الأبيار، البروق الأبرق، الصقور طبرق.

المجموعة الرابعة: الوفاق أجدابيا، المروج المرج، الأندلس امساعد.

وبذلك تُسدل الستارة على واحدة من أكثر مراحل الموسم حساسية، بعد منافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة، شهدت خلالها الفرق صراعاً مباشراً لتفادي الهبوط، قبل أن تُحسم النتيجة النهائية وتُعلن أسماء المغادرين رسمياً من الدوري الممتاز.