«الدوري الليبي الممتاز».. صراع القمة يشتعل بين ثلاثة فرق

واصل فريق الاتحاد العسكري تألقه في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة، عقب فوزه على ضيفه دارنس بهدف دون رد، في المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة إيابًا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب حمزة درعي خلال الشوط الأول، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا عزز به موقعه في صدارة جدول الترتيب، وسط منافسة قوية على القمة.

وفي سياق متصل، حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب فريق البروق بهدفين دون رد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الجولة السابعة إيابًا في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وفق وكالة وال.

وافتتح اللاعب موسى العقوري التسجيل لصالح الأهلي بنغازي، قبل أن يضيف اللاعب سيلا الهدف الثاني، ليحسم الفريق المواجهة لصالحه ويغادر بنقاط المباراة كاملة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 29 نقطة، ليحل في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، خلف المتصدر الاتحاد العسكري برصيد 31 نقطة، وفريق الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، في سباق محتدم على صدارة المجموعة.

هذا وتشهد المجموعة الثالثة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم منافسة قوية بين الاتحاد العسكري والهلال والأهلي بنغازي، حيث تتقارب النقاط بين الفرق الثلاثة بشكل لافت مع اقتراب مراحل الحسم.

ويعكس هذا التنافس ارتفاع مستوى الأداء الفني في المسابقة، مع بروز عدد من اللاعبين المؤثرين في حسم نتائج المباريات خلال الجولات الأخيرة.