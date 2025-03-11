الدوري الممتاز.. «الهلال» يواصل الصدارة و«الصداقة» يتألق

شهدت الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز للمجموعة الثانية أربع مباريات مثيرة.

وبحسب وكالة “وال”، “على ملعب مدينة أمساعد، انتهت مباراة “الأندلس” ضد التعاون، بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث أصبح “الأندلس” في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فيما حافظ التعاون على المركز الرابع بـ21 نقطة”.

وعلى ملعب مدينة سرت، حقق فريق “الصداقة” فوزًا ثمينًا على المهدية بهدف نظيف، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويقترب بشكل كبير من الترشح إلى السداسي، بينما ظل “المهدية” في موقف صعب بـ5 نقاط في المركز الأخير”.

وفي ملعب شهداء بنينا، “شهدت مباراة “الهلال” ضد المروج إثارة كبيرة، حيث سجّلت خمسة أهداف في لقاء انتهى بفوز الهلال 3/2، وبهذا الفوز، حافظ “الهلال” على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، فيما أصبح المروج في المركز السادس بـ12 نقطة، ليبدأ مرحلة تفادي الهبوط”.

أما في ملعب بشير جودة بمدينة المرج، “تمكن “الأهلي بنغازي” من الفوز على “البرانس” بهدف نظيف، ليبقى في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما ظل “البرانس” في المركز قبل الأخير بـ5 نقاط”.