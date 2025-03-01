الدوري الممتاز يدخل أسبوعه الخامس.. وهذه نتائجه!

وصل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم 2024/2025 مساء أمس الجمعة، إلى أسبوعه الخامس في المجموعتين الثانية والرابعة.

وبحسب وكالة “وال”، ففي “المجموعة الثانية على ملعب 10 يونيو أجدابيا، ساد التعادل الإيجابي 1/1 مباراة فريق “التعاون” وضيفه “الصداقة”، ليتساوى الفريقان في النقاط ويصبح كل منهما 20 نقطة، “التعاون” في المركز الثالث و”الصداقة” رابع الترتيب، وعلى ملعب بشير جودة، بمدينة المرج، فاز فريق المروج على ضيفه فريق “المهدية سبها” بهدف دون رد، ارتقى به إلى المركز السادس برصيد 12 نفطة، بينما ظل “المهدية” بخمس نقاط”.

ووفق الوكالة، “في المجموعة الرابعة تفوق فريق “المدينة” على فريق “الظهرة” بهدفين لصفر، على ملعب النهر الصناعي لحساب الجولة الخامسة، ليحافظ على مركزه الثاني 26 نقطة ويظل “الظهرة” 13 نقطة سادس الترتيب، كما خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة فريق “الوطن” وضيفه فريق “الاتحاد المصراتي” التي جرت على ملعب أبوعيسى البلدي، ليسجل “الوطن” النقطة 18 في رصيده والمركز الرابع، ويصبح “الاتحاد المصراتي” ثالث الترتيب 18 نقطة”.