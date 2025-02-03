الدوري الممتاز يعود غداً.. مباريات مثيرة بـ«المجموعتين الأولى والثانية»

تستأنف غدًا الثلاثاء منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مع بداية مرحلة الإياب، حيث تقام أربع مباريات في المجموعتين الأولى والثالثة.

وبحسب وكالة “وال”، “في المجموعة الأولى، يشهد ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء ديربي المدينة في تمام الساعة الثالثة مساءً، حيث يلتقي فريق الأخضر المتصدر برصيد 19 نقطة مع فريق الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، وفي نفس المجموعة، يستقبل فريق الأنوار سادس الترتيب برصيد 8 نقاط فريق الصقور الذي يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة على ملعب شهداء الأبيار في تمام الساعة الثالثة مساءً”.

ووفق الوكالة، “أما في المجموعة الثالثة، فيلتقي فريق المجد صاحب الـ6 نقاط مع الاتحاد ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة على ملعب مدينة الخمس في الساعة 3:30 مساءً، وفي نفس المجموعة، يستضيف فريق البشائر الذي يمتلك 8 نقاط فريق النهضة سبها الذي لم يحقق أي نقاط بعد، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مدينة مصراتة”.