الدوري الممتاز  يقترب من نهاية «مرحلة الذهاب».. فما أبرز منافسات اليوم؟

شهد الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم موسم 2024/2025 هذا الأسبوع تطورًا كبيرًا مع اقتراب نهاية مرحلة الذهاب، حيث يصل إلى أسبوعه السابع مساء اليوم الثلاثاء، وستُقام أربع مباريات على أربعة ملاعب مختلفة في المجموعتين الأولى والثالثة.

وبحسب وكالة وال، “في المجموعة الأولى، يستقبل فريق “الأخضر” المتصدر بـ15 نقطة على ملعب الوادي الكبير في البيضاء فريق “خليج سرت” الذي يحتل المركز الخامس بـ7 نقاط، في مباراة تقام الساعة الثالثة مساءً، وفي نفس التوقيت، يستضيف ملعب شهداء بنينا مباراة بين “الوفاق إجدابيا”، الذي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن، وفريق “الأنصار” الذي يملك 5 نقاط”.

أما في “المجموعة الثالثة، فسيشهد ملعب أبو سليم مباراة مثيرة بين فريق “المجد” صاحب الـ6 نقاط وفريق “الأولمبي الزاوية” المتصدر بـ14 نقطة، وذلك في الساعة الثالثة والنصف، وتختتم مباريات اليوم بلقاء “شباب الغار” صاحب الـ9 نقاط مع فريق “السويحلي” الذي يحتل المركز الثاني بـ13 نقطة، على ملعب النهر الصناعي في الساعة الخامسة والنصف”.