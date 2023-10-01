الدولار الأميركي يحافظ على حصته في الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية

كشف صندوق النقد الدولي عن بيانات حصص العملات في الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقا لما أوردته “سي ان بي سي عربية” أن الدولار الأميركي حافظ على حصته في الاحتياطي النقدي العالمي عند مستويات 58.9% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية بنسبة 10% خلال آخر 10 سنوات.

وجاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد استخدام العملات البديلة في التجارة الدولية، حيث بدأت دول حول العالم في الاصطفاف حول عملات أخرى غير الدولار وأصول بديلة لاستخدامها في التجارة ومن أجل اكتناز احتياطاتها.

وعلى صعيد اليورو، فقد زادت حصته بنسبة طفيفة 0.1% إلى 19.9% على أساس فصلي، بينما انخفضت حصة الرنمينبي في الاحتياطي النقدي العالمي من مستويات 2.6% إلى 2.4%.

وفي المقابل، انخفضت حصة الين الياباني بنحو 0.1% إلى 5.4%.

وارتفع إجمالي الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية إلى 12.05 تريليون دولار في الربع الثاني من 12.028 تريليون دولار في الربع الأول.

وكانت تلك الأرقام قد وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من 2021 عند 12.92 تريليون دولار.