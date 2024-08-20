الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 7 أشهر مع ترقب قرارات الفيدرالي

سجل الدولار الأمريكي تراجعا، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك وسط توقعات ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية في السوق العالمي، مع انتظار المستثمرين تعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن يلمح خلالها إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

توقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في جاكسون هول، ما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث، كما ستكون محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الفيدرالي، المقرر إصداره يوم الأربعاء، في دائرة الضوء.

وسوف يركز خطاب باول في جاكسون هول، يوم الجمعة، على ما إذا كان سيشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس خلال سبتمبر 2024.

وتراجعت احتمالات خفض أكبر (50 نقطة أساس) منذ أظهرت البيانات الأسبوع الماضي تضخما أعلى من المتوقع في يوليو فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي لهذا الشهر.

وبحسب تقرير نشرته شبكة “CNBC”، سوف تكون هناك نقطة محورية رئيسية أخرى تتلخص في ما إذا كان باول يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل، ولكن الأسواق ربما تبالغ في تقدير مدى سرعة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع المتداولون احتمالات بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، انخفاضا من 50% قبل أسبوع، مع احتمالات بنسبة 75% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME؛ ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 210 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

كما توقع استطلاع أجرته “CNBC”، أن يبدأ الفدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% في يوليو بأقل من التوقعات، إضافة إلى نمو الاقتصاد الأميركي 2.5% بالربع الثاني 2024.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 13 محللاً، قد يشهد اجتماع سبتمبر خفض 25 نقطة أساس، في أراء 76% ممن شملهم الاستطلاع، ليتراوح نطاق الفائدة في هذا الاجتماع بين 5% -5.25%.

وذهبت أراء، 24% ممن شملهم الاستطلاع، إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، باجتماع سبتمبر.

وعن مسار الفائدة حتى نهاية 2024، قال محللون لـ”CNBC”، ‘ن الفدرالي الأميركي سيتجه لخفض الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري بأغلبية تصل إلى77%، وفقا لمعطيات قد تحددها مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، فيما ذهبت أراء 23% من المحللين إلى خفض الفدرالي الفائدة بأكثر من مرتين قد تصل إلى 3 مرات حتى نهاية 2024.

سعر الدولار الأمريكي في السوق العالمي

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 102 نقطة، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير 2024، وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1071 دولار وهو أقوى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

وارتفع الدولار الأسترالي وسط تفاؤل بأن الصين ستقدم حوافز جديدة من خلال قسائم تسوق تهدف إلى المساعدة في إعادة النمو إلى هدفه هذا العام البالغ نحو 5%.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% إلى 0.6703 دولار أمريكي ووصل إلى 0.6708 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ 19 يوليو.

وفي العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.87% إلى 58،178 دولارا.

سعر الدولار اليوم في ليبيا

وعلى الصعيد المحلي، سجل الدولار الأمريكي تراجعا في السوق الليبي الموازي بنسبة 0.57% إلى 7.01 دينار ليبي.