الدولار يتراجع والذهب يسجّل ارتفاعاً جديداً

مع مراقبة الأسواق لمجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب فيما تراجع مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.12% إلى 2749.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.10% إلى 2739.39 دولار للأونصة، كذلك زادت العقود الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.42% إلى 32.74 دولار للأونصة”.

وفي سوق العملات، “تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 103.7550 نقطة”، بحسب بيانات “بلومبرغ”.