الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات السبت

تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد خلال تعاملات السبت؛ بعد الصعود القوي الذي حققه بتداولات الجمعة، فيما يتجه لتسجيل أرباح أسبوعية ملحوظة.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم، والذي يقيس أداء العملة مقابل عملات أخرى، بنحو 0.29% مسجلا ما يقرب 101.48 نقطة، وفق موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وبالرغم من انخفاض الدولار، غير أنّ العملة الخضراء تتجه لتسجيل أرباح أسبوعية ملحوظة؛ إذ وصل إجمالي مكاسب مؤشر الدولار منذ بدء تداولات هذا الأسبوع، وحتى الآن نحو 0.40%.

وجاءت هذه المكاسب على خلفية البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، التي صدرت في وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي؛ وعززت احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجه التشديدي لفترة أخرى.