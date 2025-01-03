الدولار يسجل أعلى مستوياته منذ عامين مقابل اليورو

سجل الدولار أعلى مستوياته في أكثر من سنتين مقابل اليورو متأثرا بقرب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي يعتزم اعتماد سياسات ستعزز العملة الأمريكية.

وبعد ظهر أمس الخميس، زادت قيمة الدولار 0.53 % مقابل اليورو إلى 1.0301 في أعلى نسبة له منذ أواخر نوفمبر 2022.

وتحسنت قيمة العملة الخضراء أيضا مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 1.06 % لتوازي 1.2385 دولار للجنيه الواحد، في أعلى مستوى منذ أبريل 2024.

وازداد تصاعد الدولار أمس الخميس بفعل الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة، حيث سجل 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر، في أدنى مستوى منذ أبريل 2024، في مؤشر إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

ويرجع ارتفاع العملة الأميركية إلى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية فضلا عن متانة الاقتصاد.

وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: “يبدو أن قوة الدولار باقية في الوقت الراهن مع بداية العام الجديد نظرا لأن قصة الاستثنائية الأميركية مستمرة”.

ولم يعد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينوي خفض معدلات الفائدة سوى مرتين هذه السنة، في مقابل 4 كانت متوقعة سابقا.

ويرجح محللون أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض معدلاته بوتيرة أكثر اطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، نظرا لضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخم 2 %.

أما المصرف المركزي البريطاني، فيتوقع الخبراء أن يعمد الى خفض نسب فوائده مرتين أو ثلاث في 2025.

في المقابل، تقدمت العملة اليابانية في وجه الدولار، مستفيدة من التفاؤل السائد في أوساط الاقتصاديين اليابانيين بشأن ارتفاع جديد لنسب الفائدة في 2025 بقرار من المصرف المركزي الياباني.

وأعلن راس مولد المحلّل لدى “ايه جي بيل” لوكالة فرانس برس” أن قوة الدولار “هو بكلّ بساطة استمرار لمنحى الارتفاع المسجّل للدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا سيّما بعد فوز دونالد ترامب” بالانتخابات الأميركية.

وقبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، تعاملت الأسواق مع عودته الوشيكة إلى منصبه بحذر في ظل انعدام اليقين بشأن خططه لفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة. وأعطى هذا بدوره الدولار دعما إضافيا كملاذ آمن.

واستقر مؤشر الدولار عند 109.18 ليمضي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.1 بالمئة، وهو الأقوى له منذ نوفمبر.