«الدولة المدنية».. مبادرة سياسية جديدة من مصراتة

أعلن المجلس العسكري ثوار مصراتة في ليبيا إطلاق مبادرة حملت اسم “الدولة المدنية”، تتضمن خارطة طريق سياسية تمتد لمدة لا تتجاوز 14 شهرًا، بهدف الوصول إلى مرحلة سياسية جديدة تقوم على الانتخابات وبناء مؤسسات مدنية.

وجاء الإعلان في بيان صادر عن المجلس بتاريخ 20 يوليو 2026، حمل الرقم الإشاري (م. ع. م 2026/25م)، أكد خلاله أن المبادرة تأتي في ظل ما وصفه بمنعطف تاريخي تمر به البلاد، وسط استمرار الانقسام المؤسساتي والتشظي السياسي بين شرق البلاد وغربها.

وأشار المجلس إلى أن ليبيا تواجه، وفق البيان، تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي والفساد وانتشار مظاهر السيطرة العسكرية، محذرًا من محاولات إعادة إنتاج الأزمات عبر صفقات أو تسويات قال إنها تهدف إلى تقاسم السلطة ومقدرات الشعب الليبي بين مراكز قوى في مختلف المناطق.

وقال المجلس العسكري ثوار مصراتة إنه يرفض استمرار فرض الأمر الواقع، داعيًا إلى إنهاء دور الأجسام السياسية والاستشارية الحالية والحكومات التي تجاوزت، بحسب البيان، مددها القانونية وفقدت أهليتها الدستورية.

وأضاف البيان: “لن نكون مكتوفي الأيدي، ولا نكتفي بالرفض لكل المبادرات المكتوبة واللامكتوبة، فنحن أحق من غيرنا بأن نكون من المبادرين من أجل الوطن واستقراره”.

وأكد المجلس رفضه تشكيل حكومات وصفها بأنها تأتي عبر ترتيبات غير معلنة أو انتخابات خارج ليبيا، مشددًا على أن الانتخابات، بحسب البيان، حق لجميع الليبيين وليست مقتصرة على أطراف محددة.

وأوضح المجلس أن مبادرة “الدولة المدنية” تمثل خارطة طريق وطنية، تهدف إلى الاستجابة لتطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية، وقطع الطريق أمام ما وصفه بمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب.