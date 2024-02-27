الدولية للطاقة الذرية: تراجع مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة كبيرة

أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60% تقلص قليلاً.

وقالت الوكالة إن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة ما زالت قائمة.

ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة تصل إلى 60% مستمر على قدم وساق، إلا أن طهران خففت كمية أكبر مما أنتجته في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ورد في أحد التقريرين.

ولم يذكر تقريرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية سببا للتخفيض بمقدار 31.8 كيلوجرام من المواد المخصبة بنسبة 60% وهو ما ترتب عليه تراجع المخزون بنحو 6.8 كيلوجرام إلى 121.5 كيلوجرام خلال هذا الربع.

وقال دبلوماسي كبير عندما سئل عن التقريرين الذين اطلعت عليهما “رويترز”: “في بداية العام قرروا إجراء تقليص… وبعد أسبوعين قاموا بتخفيض آخر، وهذه المرة بكمية أقل”.

وأضاف: “السبب في قيام إيران بذلك غير معلوم”، موضحاً: “ربما لا يريدون زيادة التوترات (مع الغرب). وتحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن 7 كيلوغرامات شهريا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي.