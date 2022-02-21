الدولية للهجرة تعلن إنقاذها 632 مهاجرًا غير قانوني الفترة الماضية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن إنقاذها 632 مهاجرًا غير قانوني، في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، أنّه جرى إعادة 236 مهاجرا غير قانوني إلى ليبيا في 19 فبراير الجاري، مقسمين إلى 193 إلى مركز الزاوية و43 إلى مركز طرابلس.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنّهه أنقذت في 14 من فبراير الجاري، 144 مهاجرا غير قانوني وإعادتهم إلى كل من الماية، وطرابلس بينهم 109 رجال و9 نساء و4 أطفال.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنّها أعادت 2353 مهاجرا منذ مطلع العام الجاري، بينما أعادت 32 ألفا و425 مهاجرا غير قانوني، العام الماضي.