«الدولي المعتصم المصراتي» يضرب موعداً مع «موناكو» الفرنسي

يخوض فريق موناكو الفرنسي الليلة التي ينشط به المحترف الليبي المعتصم المصراتي مواجهته أمام نظيره بنفكيا البرتغالي ضمن منافسات ملحق دوري أبطال أوروبا.

ويسعى رفاق المصراتي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب امام فريق متمرس بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي سنكون امام صراع ومواجهة قوية لخطف التأهل للمرحلة المقبلة.

ويدشن محترفنا المعتصم ظهوره الثاني مع فريقه الجديد موناكو المنتقل إليه حديثاً عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء قادماً من بشكتاش التركي ، وذلك بعد اول ظهور له في مباراة امام فريق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي والتي تعرض فيها فريق موناكو لهزيمة ثقيلة.

ومن المقرر أن يستقبل فريق موناكو ضيفه فريق بنفكيا بملعب لويس الثاني بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك على تمام العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.